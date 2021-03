Uber sofre pressão e fecha escritório no estado de Sergipe









Frente de motoristas de aplicativos de Sergipe faz manifesto exigindo ser ouvido para tratar sobre reajuste de tarifas da categoria que já está há 5 anos defasado; segurança para o motorista; respeito, entre outras pautas. Acuada pela pressão dos parceiros, a empresa Uber utiliza a alegação do decreto governamental para fechar temporariamente o escritório. Cogita-se que esse acampamento poderá ser realizado em outras cidades do país. Será que a gigante irá fechar em todas as cidades onde tiver acampamento dos motoristas? Ou irá receber as comissões para ouvir as demandas da pauta?

PAUTA COLETIVA

* Reajustes das tarifas de acordo a inflação dos últimos 05 anos;

* Pelo fim imediato do Uber Promo e 99 poupa;

* Pela Isenção da taxa de cancelamento para os profissionais;

* Cobrar valor original da viagem do usuário que efetuar cancelamento;

* Bonificação de dedicação fixo incorporado ao ganhos mensais do Motorista para ajudar nas despesas de manutenção do veículo;

* Pela Redução da taxa cobrada ao profissionais para 15%;

* Adicionar tarifas adicionar para corridas solicitadas a partir de supermercados, ou hipermercados e shopping no mínimo 15% do valor da viagem;

* Abonar os profissionais que aceitar Viagens de usuário com compras foram do normal;

* Implementação da foto do usuário na no Aplicativo;

* Implementação do Reconhecimento Facial;

* implementação do código de segurança solicitado pelo profissionais;

* Pelo fim da Exclusão de Motoristas da plataforma por motivos banais e oportunizar a ampla Defesa e o contraditório e sem considerar o histórico do profissionais;

* Pelo fim de punição por taxa de aceitação de viagem;

* Mais Segurança;

* Adequação do GPS. Conta endereços errados;

*indicar local exato de desembarque do passageiro;

* Marcação das áreas de risco com maior precisão;

* Redução do Tempo de espera do Parceiro ao usuário de 5 minutos para 3 minutos.

* Ajuste do Valores das tarifas dos produtos Uber promo, com valores Do Uber X sem dedução dos ganhos do Parceiro;

* implementar Linha de crédito para o profissionais atravessar essa pandemia deduzindo 6% dos Ganhos;

* Apoio Jurídico ao profissionais;

* Apoio Psicólogo ao profissional;

* Auxílio Funeral ao profissionais;

* Proporcionar seguro de vida ao profissionais;

* Isenção do IPVA para Motoristas EAR;

*Isenção de ICMS para Motoristas de Aplicativos EAR;

* Isenção das taxas para instalação, Desinstalação, manutenção do GNV;

* Promover programa de concessão de crédito/ financiamento junto a rede bancária para instalação do kit GNV.

Por Monique Costa