Vereador Pastor Diego diz que “Igreja aberta salva vidas”









15/03/21 - 13:36:19

Como membro da bancada evangélica da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na sexta-feira, 12, o vereador Pastor Diego (PP) se reuniu com o vereador Fábio Meireles (PSC) e com o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) para discutirem o Decreto do Governo do Estado que impôs limitações de público e fechamento das igrejas dias 20 e 21/03.

“Reconhecemos a gravidade do momento, entendemos a decisão de limitar o público em 30%. No entanto, a porta de uma igreja nao pode ser fechada. A porta da igreja aberta salva vidas. As pessoas estão passando por luto, sensação de medo, insegurança, instabilidades emocionais e na Igreja elas encontram acolhimento, conforto, amor e paz através da Palavra de Deus”, disse o Pastor Diego.

Ele ressalta que além de ser essencial, a Igreja é um local onde há distanciamento social, respeito às regras sanitárias, uso obrigatório da máscara e álcool em gel. “A igreja é um local onde o distanciamento e as regras sanitárias são mais respeitadas do que em um supermercado.

Isso sem contar que o corpo precisa alimentar a alma para ficar com saúde”, frisou.

A bancada evangélica apresentou um requerimento ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, a fim de que não limite horário de funcionamento das igrejas e que autorize a abertura nos dias 20 e 21 de março. “Vamos aguardar o posicionamento do governador”, afirmou o vereador Pastor Diego.

Por Assessoria de Comunicação do Parlamentar