A prioridade é pensar em nossa população e cuidar das pessoas, diz presidente da FAMES

16/03/21 - 08:39:45

Com a adoção de novas medidas adotadas após reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) nesta segunda-feira, 15, para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias, o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, defendeu que prefeitos alinhem ações de acordo com as orientações do Governo do Estado.

“É o momento para que todos os prefeitos sigam a orientação do Governo do Estado, priorizando pensar na nossa população e cuidar das pessoas, e dando o suporte necessário às forças de segurança relacionadas à fiscalização, seja com Guardas Municipais ou com apoio logístico”, ressaltou o presidente da FAMES, ciente da necessidade do cumprimento das medidas definidas para os próximos dias.

De acordo com o presidente da FAMES, o momento é crítico e a população é um parceiro importante na luta contra o vírus. “É importante que todos nós tenhamos a compreensão de que o momento é delicado e as medidas, passageiras”.

Com 677 pessoas internadas, segundo o último boletim, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, está praticamente sem leitos de internação e UTIs, reforçando o momento crítico vivido neste momento da pandemia.

“As medidas são importantes para vencermos esta batalha. Aos cidadãos e prefeitos, compreensão e cooperação para superarmos este momento”, concluiu.

POR ASCOM FAMES