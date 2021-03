Advogado testa positivo para o covid-19 pela segunda vez em menos de 10 meses









16/03/21 - 09:57:53

O advogado Thierison Santos testou pela segunda vez positivo para a covid-19. O advogado usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (15) para confirmar que havia sido testado positivo pela segunda vez em menos de 10 meses.

Em seu twitter, o advogado disse que os sintomas são os mesmos sentidos pela primeira vez e que são dores no corpo e na cabeça e que, alguma vezes com um pouco de febre. “Testei positivo mais uma vez para COVID-19 em menos de 10 meses com todas as precauções possíveis. Mas não basta só você se cuidar, as pessoas ao seu redor também tem que se cuidar. Mas infelizmente o que se vê são pessoas descompromissadas com a vida”, desabafa o advogado.