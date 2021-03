Banese e Caixa Econômica liberam linha de crédito para o servidor municipal de Capela









Graças à estabilidade no pagamento de salários da Prefeitura Municipal de Capela, resultado de uma gestão célere e transparente, servidores municipais da cidade, localizada a 75km de Aracaju, passam a contar com linhas de crédito diferenciadas em dois bancos: o Banco do Estado de Sergipe (BANESE) e a Caixa Econômica Federal.

Ambas as instituições financeiras passarão a ofertar empréstimos com juros a partir de 1.1% ao mês, com prazo de até 120 meses para pagamento. A condição só foi possível graças ao pedido da prefeita do município, Silvany Mamlak, após tratativas com os gerentes de ambas as instituições financeiras.

De acordo com o gerente do Banese, Hamilton Rolemberg, gerente do Banese, a proposta do banco é exclusiva para alguns municípios, através de um convênio celebrado entre o município e o banco. “A proposta é garantir acesso a empréstimos com juros mais baixos, além de outros serviços ofertados pelo Banco e que poderão ser contratados, inclusive, através de Pontos Banese localizados no município”, ressaltou.

Além disso, em breve, será possível também a antecipação do décimo terceiro salário dos servidores municipais através do banco.

Segundo o gerente da Caixa Econômica Federal, a proposta do banco é garantir “uma maior competição no setor bancário, fazendo com que haja redução significativa de juros, melhorando a situação financeira dos servidores públicos municipais efetivos e auxiliando a injetar mais recursos na economia local, para minimizar os impactos da pandemia”.

Para a prefeita do município, Silvany Mamlak, a possibilidade de ofertar essas condições aos servidores reforça o compromisso com uma gestão célere e comprometida também com o servidor.

“Iniciamos o pagamento dos salários sempre por volta do dia 20, injetando recursos em nossa economia e garantindo o pagamento do servidor dentro do mês trabalhado, mantendo um bom índice de transparência e gestão para os órgãos de controle”, ressaltou a prefeita.

“Dessa forma, o município assegura sua credibilidade também com instituições como ocorreu com o Banese e Caixa Econômica de Federal, que passam a garantir para os servidores municipais linhas de crédito com condições diferenciadas. Um motivo para se comemorar”, concluiu Silvany.

Da Ascom/Prefeitura de Capela