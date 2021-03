DEPUTADO VISITA DIREÇÃO DO BANCO DO BRASIL E PEDE O NÃO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS









16/03/21 - 05:12:03

Na manhã desta segunda-feira (15), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou de uma reunião com o superintendente do Banco do Brasil, Vinícius Silveira, sobre o fechamento de algumas agências do Banco do Brasil em Sergipe. Preocupado com a reestruturação, o parlamentar buscou a direção para pedir que os serviços prestados pela agência não deixem de acontecer.

A primeira indagação do deputado foi sobre o possível fechamento de uma agência do Banco do Brasil no Bairro Siqueira Campos. Dr. Samuel se mostrou preocupado, por ser uma região que recebe muitos usuários do banco. “A agência do Siqueira Campos atende vários clientes, imagine se fechasse. Essa era minha maior preocupação, para onde essas pessoas iam buscar atendimento? Mas o superintendente me assegurou que essa unidade não será fechada. Segundo Vinícius, houve a mudança de ideia por parte do banco e o povo sergipano continuará com os serviços no bairro Siqueira Campos”, afirmou.

Preocupado com o atendimento da população em alguns municípios sergipanos, Dr. Samuel buscou entender a reestruturação do Banco. “Recebi vários questionamentos dos moradores de Porto da Folha e Monte Alegre preocupados com o fechamento do banco, mas o superintendente deixou claro que as mudanças serão na modalidade de atendimento, ao invés de ser uma agência, vai funcionar como uma loja do banco. Tanto o produtor rural, quanto a pessoa física e jurídica continuará sendo atendida. Fiquei muito tranquilo e feliz em saber que o povo sergipano não será prejudicado”, pontuou.

Por Cris Silva

Voto assessoria