Espaços marcam as homenagens do RioMar Aracaju pelo aniversário da capital









16/03/21 - 16:29:17

Na quarta-feira, 17 de março, a jovem e bela Aracaju celebra 166 anos de existência. E entre tantas demonstrações de amor e carinho que irá receber por mais um aniversário, o RioMar Aracaju criou dois painéis instagramáveis, onde os visitantes nativos e turistas poderão interagir com símbolos da biodiversidade local, que representam tão bem a nossa ‘pequena’ grande cidade: a arara e o caranguejo!

As asas da arara e as patas do caranguejo, produzidas para gerar um efeito em 3D, fazem alusão ao abraço com que a cidade acolhe os aracajuanos e todos que chegam para visitar ou morar em Aracaju. As imagens foram concebidas, em parceria, com dois grandes mestres das artes, que emprestaram o talento para ilustrar as belezas da nossa terra: o escultor Miau (@miauarts) e o grafiteiro Donkob (@donkob).

“Preparamos os painéis como forma de homenagear Aracaju e celebrar uma data tão especial para todos nós. Além disso, como os espaços são instagramáveis, o visitante tanto pode apreciar os cenários produzidos por dois artistas sergipanos, quanto pode registrar os 166 anos de Aracaju através de fotos, tornando o momento inesquecível”, pontua sobre a ação, a gerente de marketing do RioMar, Danielle Sônego.

As obras que ilustram os painéis vão estar abertas à visitação a partir desta segunda-feira, dia 15, no horário de funcionamento do shopping. O acesso é gratuito.

O quê? Instalação de painéis instagramáveis – arara e caranguejo -, em homenagem ao aniversário de 166 anos de Aracaju

Onde? Painel Arara – localizado ao lado da Kalunga l Painel Caranguejo – localizado ao lado da Preçolândia, no RioMar Aracaju

Quando? Até 31 de março

Horário de funcionamento? De acordo com horário de funcionamento do shopping

Acesso? Gratuito

Da assessoria

Foto Divulgação