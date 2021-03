Estacionamento da Cinelândia será bloqueado a partir desta quarta-feira, 17









16/03/21 - 16:01:11

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que, desta quarta-feira, dia 17, até o próximo domingo, dia 21, o estacionamento da Praia da Cinelândia estará bloqueado para evitar aglomerações durante os dias de toque de recolher, anunciado pelo Estado e Município. Além disso, agentes da SMTT estarão operando para proibir o acesso à Praia do Viral.

As medidas integram o planejamento do Município para conter a propagação do novo coronavírus na cidade. O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça a importância da colaboração da população para a efetividade das medidas de combate ao coronavírus.

“O estacionamento da Cinelândia será bloqueado com manilhas e nossos agentes estarão fiscalizando a região, e teremos também equipes no acesso ao Viral para evitar que as pessoas desrespeitem as medidas anunciadas pela Prefeitura. As ações foram planejadas com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus e pedimos a colaboração de todos. É importante que a população se conscientize e fique em casa”, ressalta.

Além de estarem em pontos fixos, os agentes da SMTT realizarão ainda a fiscalização ao longo da faixa de areia. “A circulação de veículos não autorizados na areia da praia é proibida e os condutores flagrados estarão sujeitos a autuação”, alerta o superintendente da SMTT. Infrações desta natureza podem ser denunciadas através do Disque Trânsito 118 da SMTT.

Área de Proteção ao Ciclista

Assim como nos dois últimos finais de semana, a Área de Proteção à Prática do Ciclismo (APPC), que funciona na Orla da Atalaia, não funcionará na próxima quinta-feira, dia 18, e no sábado, 20, atendendo também as recomendações do Decreto Municipal nº 6.403/21, publicado nesta terça-feira, 16.

Informações e foto SMTT