Gustinho Ribeiro assina ordem de serviço para obras em Canindé de São Francisco









16/03/21 - 11:29:51

Nesta segunda-feira, 15, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, esteve em Canindé de São Francisco e assinou ordem de serviço no valor de R$ 750 mil para recuperação das estradas vicinais dos principais povoados do município. As obras serão realizadas graças a emenda parlamentar do deputado Gustinho Ribeiro.

Ao lado do prefeito Weldo Mariano, do vice-prefeito Pank, dos vereadores da cidade e do coordenador Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca em Sergipe, Luciano Goes, Gustinho Ribeiro destacou a importância das obras para o homem do campo. “Acatamos solicitação do prefeito e indicamos essa verba que irá garantir o deslocamento e escoamento da produção agrícola, além do benefício para os moradores locais”, afirmou.

“Em nome do povo de Canindé de São Francisco, em especial do homem do campo, agradeço ao deputado Gustinho Ribeiro por ter nos proporcionado estes recursos que irá facilitar o transporte da nossa gente e da produção do homem do campo para quaisquer que seja a localidade”, agradeceu o prefeito Weldo.

Fonte e foto assessoria