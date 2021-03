JFSE SUSPENDE ATENDIMENTOS E AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS ATÉ O DIA 30 DE ABRIL









Em decorrência da crescente evolução do número de novos casos provocados pelo novo coronavírus e de internações de pacientes, especialmente em leitos de UTI em Sergipe, a partir desta segunda-feira, 15, entra em vigor a Portaria n. 17/2021, da Direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), que suspende, até o dia 30 de abril, o atendimento presencial no âmbito da instituição. As demandas continuarão a ser atendidas através do e-mail e também pelo Balcão Virtual, iniciativa implantada recentemente na JFSE.

Também estarão suspensas, até 30 de abril, as audiências presenciais cuja realização tenha sido designada a partir do dia 22 de março e os prazos de cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça, ressalvadas as urgências. As audiências mistas – realizadas em parte presencial e em parte remotamente – ficam limitadas a 70% da atual pauta, mesmo percentual de limitação para as perícias realizadas nos prédios da JFSE (essa limitação se dá em relação às pautas já designadas atualmente nas Varas).

Assessoria de Comunicação da JFSE.