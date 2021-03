Município de Aracaju suspende vacinação contra Covid pra idosos com 75 anos ou mais









16/03/21 - 06:11:55

A Prefeitura de Aracaju anunciou na noite desta segunda-feira (15) que suspendeu a vacinação para idosos com 75 anos ou mais na capital.

Com 37.973 aracajuanos vacinados, o Município utilizou 98% das doses recebidas e aguarda o recebimento de mais doses para dar continuidade ao Plano Municipal de Vacinação. Por conta disso, a vacinação no drive thru e nas UBS estão suspensas temporariamente.

Somente profissionais de saúde para a segunda dose serão imunizados na escola municipal Presidente Vargas. Já a vacinação de idosos acamados segue o cronograma. Cerca de 300 pessoas estão nesse grupo aguardando o imunizante em domicílio.

