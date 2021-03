PM PRENDE MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO









Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam uma mulher por tráfico drogas, nessa segunda-feira, 15. A ação policial ocorreu no Povoado Jenipapo, zona rural do município de Lagarto.

A suspeita foi flagrada com 14 pedras de crack. Na residência dela, foram encontradas 17 porções de maconha e três cápsulas contendo de cocaína, além de duas munições calibre 22.

O flagrante foi efetuado com a ajuda de denuncias de populares, que informaram o endereço da casa onde ocorria a venda de drogas. Durante a prisão, a mulher informou que os materiais ilícitos pertenciam ao seu companheiro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Lagarto.

