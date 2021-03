Primeiro bimestre registra queda de 81,5% nos roubos a ônibus na Grande Aracaju









16/03/21 - 11:38:31

Em comparativo feito entre o primeiro bimestre de 2020 e o de 2021, os roubos aos ônibus que circulam no transporte coletivo da capital e da Região Metropolitana apresentaram uma redução de 81,58%. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). A diminuição é fruto da parceria entre o sindicato e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) no combate aos roubos contra o transporte coletivo da Grande Aracaju.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, enquanto que nos primeiros dois meses de 2020 foram registrados 38 roubos a ônibus, esse número decresceu para sete ocorrências nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A redução é ainda maior quando observados os meses de janeiro e fevereiro de 2017 e os de 2021. Naquele ano, ocorreram 145 investidas criminosas contra o transporte coletivo. Em termos percentuais, entre janeiro e fevereiro de 2017 e de 2021 a retração foi de 95,17%.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, destacou que a redução das investidas criminosas no transporte coletivo da Grande Aracaju faz parte de um planejamento operacional que envolve a parceria entre o Setransp e a SSP. “As empresas de ônibus se comprometeram com a nossa orientação de melhoria na qualidade das câmeras de segurança e com o rápido encaminhamento das imagens para as forças de segurança pública. Esse passo foi primordial”, salientou.

João Eloy de Menezes também reforçou que as forças de segurança pública intensificaram as ações de policiamento para coibir os roubos a ônibus na capital e na Região Metropolitana. “Diuturnamente monitoramos a mancha criminal e identificamos possíveis locais de maior probabilidade de ocorrência de investidas criminosas. Diante dessas informações, as equipes da Polícia Militar intensificam as rondas e as abordagens, enquanto que as da Polícia Civil seguem nas investigações”, pontuou.

Informações e foto SSP