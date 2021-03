Saúde vai implantar serviço de diálise no Hospital Regional de Estância









16/03/21 - 06:32:45

A Secretaria de Estado da Saúde está em processo de implantação do serviço de diálise do Hospital Regional Jessé Andrade Fontes, em Estância.

Este processo exige várias ações, como oferta de água potável, sendo contratada a SAAE, concessionária que distribue água no município de Estância, adequações estruturais para dispor de reservatórios de água.

O serviço vai contar com pontos de diálise para pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva, tipo hemodiálise à beira do leito hospitalar.

De acordo com a coordenadora Estadual de Políticas de Atenção Especializada e Urgência, Neuzice Oliveira Lima, foi contratada a empresa Diaverum para executar a diálise, disponibilizando as máquinas, insumos e equipe técnica, excluindo o médico nefrologista, que está contratado diretamente pelo Estado.

“No ano passado a SES começou uma força-tarefa para adequação física do espaço da UTI 01 do Hospital Regional de Estância, com a implantação de pontos de água e esgoto para a execução do serviço de diálise à beira do leito hospitalar, garantindo celeridade e melhor qualidade na assistência aos pacientes que evoluam para insuficiência renal aguda, ressaltou.

A SES contratou empresa especializada para realizar as adequações da qualidade da água, de forma que sua potabilidade seja a exigida pela legislação vigente, evitando danos ao paciente e maquinários, como também a realização dos testes bacteriológicos, cujos resultados devem sair até o final dessa semana.

Com os resultados dos testes físico- químicos e bacteriológicos, podemos começar o funcionamento do serviço”, disse Neuzice.

Com relação à infraestrutura da sala, o setor de infraestrutura da SES já instalou o ar condicionado e amanha, dia 16, a empresa Diaverum fará uma visita técnica no local para averiguar as solicitações feitas quanto às instalações elétricas e refrigeração para instalação dos equipamentos e insumos necessários. “A sala tem que ter, pelo menos, 22 graus de temperatura para que o serviço seja ofertado com segurança”, destacou Neuzice.

Ocupação

Hoje o Hospital Regional de Estância tem 20 leitos de UTI Covid, sendo que no momento 17 leitos estão ocupados e nenhum paciente, até o momento, apresenta necessidade de hemodiálise.

Foto: Ascom/SES

Ascom/SES