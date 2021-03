Yes! Cosmetics lança moderno modelo de loja, e Aracaju já tem propostas para franqueados









16/03/21 - 13:51:48

Uma loja mais segura, acessível, ágil e rentável. É dessa forma que podemos definir a nova loja da franquia Yes! Cosmetics. O modelo batizado de ‘Ametista’, em homenagem ao primeiro Deo Parfum da marca lançado em 2020, foi pensado a partir da pandemia do coronavírus, com o objetivo de se adaptar às novas exigências do mercado e do consumidor. Aracaju já tem propostas para franqueados novos já no modelo ‘Ametista’.

O projeto arquitetônico tem um visual mais leve e uma estrutura aconchegante e inclusiva. Com corredores mais largos que permitem a livre circulação de consumidores com baixa mobilidade, o espaço ‘Ametista’ possui ainda um camarim mais moderno, com mix de luzes inspirada no efeito que o ring light traz para as fotos e vídeos, possibilitando um momento instagramável para os clientes.

Pensando ainda na comodidade dos consumidores, esse formato possui checkouts móveis; trazendo mais agilidade na hora de fazer o pagamento e evitando a formação de filas. Com esse cenário está mais integrada com os demais canais de venda da Yes! Cosmetics, como o e-commerce.

“Por causa da pandemia, vimos a necessidade de termos uma loja em sintonia com o novo consumidor e com a nossa proposta de omnicanalidade, que atendesse o cliente vindo do e-commerce, da venda direta e do próprio varejo físico”, comentou o presidente da marca, Cândido Espinheira. “A Ametista marca um novo momento da Yes! Cosmetics, mais integrado e mais digital”, complementou.

O franqueado conta ainda que o projeto possui um espaço mais otimizado para a exposição dos produtos e estoque, não exigindo um ambiente muito grande de retaguarda e reduzindo os custos da operação. Mais versátil, a loja é modular, tornando-se adaptável para os mais diversos lugares.

As quatro primeiras unidades do modelo foram inauguradas ainda durante a pandemia, em 2020, nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda (RJ), Rolim de Moura (RO) e Santo Ângelo (RS). Em 2021, mais 4 lojas estão em fase de implantação, com inauguração prevista até o final de abril.

Sobre a Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! entrou no setor franchising e já tem mais de 90 unidades em todo o Brasil.

Fonte e foto assessoria