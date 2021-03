Zezinho cobra urgência e eficácia na vacinação dos idosos nos municípios









16/03/21 - 16:57:38

Preocupado com o aumento excessivo dos casos de coronavírus em Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para pedir, mais uma vez, a colaboração dos municípios para que ampliem as ações do Plano Estadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19, com a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde.

“A Secretaria de Estado da Saúde informou que 14 municípios ainda não cumpriram a meta de vacinação, nem das equipes de saúde e nem dos idosos. Isso está errado! Os prefeitos e os gestores municipais precisam ser mais incisivos! A Atenção Básica é a porta de entrada do SUS e precisa de cuidado especial com a população para que o vírus não se prolifere ainda mais”, clamou o deputado.

Zezinho Sobral pediu atenção ao Ministério Público Estadual para que tenha um olhar mais efetivo no interior sergipano, no que diz respeito à imunização dos idosos, à valorização dos profissionais da saúde e aos primeiros encaminhamentos àqueles munícipes que apresentam sintomas.

“Há municípios que não seguem protocolos para evitar a Covid! Estão negligenciando o povo. Se o problema é localizar os idosos, que seja feita a busca ativa, que mobilizem as equipes do Programa Saúde da Família ou, se for o caso, coloquem carro de som pelas ruas. Os netos e até muitos idosos possuem redes sociais. A vacinação é urgente. A vida está em primeiro lugar sempre”, afirmou Sobral.

Na avaliação de Zezinho Sobral, a situação tem se agravado. “O SUS é dividido entre Estado, Município e União. Todos devem fazer a sua parte. O Ministério Público precisa ser enérgico e ficar atento aos municípios que não estão colaborando.”

Ascom Deputado Zezinho Sobral