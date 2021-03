41 mil vacinas que chegam vão para a segunda dose dos que têm 75 anos e Governo anuncia mais 20 leitos de UTI









17/03/21 - 19:19:02

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta quarta-feira (17) que com as 41 mil vacinas que chegaram a Sergipe, “vamos conseguir alcançar esta faixa etária nos 75 municípios do estado, nas duas doses necessárias, além de aumentar a quantidade de profissionais de Saúde na linha de frente imunizados.

Acrescentou que mais uma vez a logística da “nossa Secretaria de Estado da Saúde entra em ação para receber, transportar, armazenar e já a partir desta quinta-feira distribuir para as regionais de Saúde, de forma a garantir o início da vacinação destes grupos o mais rápido possível”, disse.

Novos Leitos de UTI – Belivaldo Chagas avisou também que foram abertos mais 20 leitos públicos de UTI Covid-19 em Sergipe. Para garantir atendimento aos nossos pacientes diante deste crescimento da pandemia, as novas unidades de terapia intensiva já estão em funcionamento no Hospital Filantrópico Amparo de Maria (HRAM), em Estância.



O governador acrescentou que com mais estes 20 leitos, “chegamos a 208 leitos de UTI adulto exclusivos para a doença apenas na rede pública estadual. Seguiremos fazendo todos os esforços para a abertura de mais unidades, mas este trabalho pode não ser suficiente diante do aumento acelerado do contágio pela Covid-19”.

Belivaldo recomenda: “continue seguindo todas as medidas necessárias para que possamos superar este momento juntos”!