Arrastão no centro de Rosário do Catete e moradores tem celulares roubados









17/03/21 - 15:07:20

A noite do ultimo Domingo dia 14, foi marcada por arrastão praticado por dois indivíduos a moradores da Rua de Baixo, como é conhecida popularmente, a Rua Padre Rocha Villar.

Segundo informações as vitimas estavam na porta de suas casas quando dois indivíduos colocaram faca no pescoço da Sra. Nubia, deixando as vitimas sem reação.

Bastante agressivos, a dupla levou os celulares de vários Rosarenses, deixando um clima de insegurança na população do município de Rosario do Catete.

Ate o presente momento os assaltantes não foram presos, nenhum aparelho celular recuperado.

Colaboração Marcos Batista