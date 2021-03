Pacatuba: Câmara adota medidas para conter a disseminação da covid-19









17/03/21 - 08:10:56

Por conta do avanço significativo dos casos registrados de coronavírus em Pacatuba, a Presidente da Câmara Municipal de Pacatuba, Leilane Quintério, em comum acordo com todos os vereadores adotou medidas restritivas de hoje até o dia 16 de abril, podendo ser renovadas a depender do agravamento do quadro.

Entre as medidas, estão a realização das sessões ordinárias, que passam a ser de forma remota e/ou presencial por tempo indeterminado, mas, se houver necessidade, serão convocadas sessões extraordinárias remotas, ocasião em que somente serão tratados e deliberados os assuntos de urgência e necessidade. Assim como, o acesso de visitantes à casa legislativa será controlado e seguindo os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde.

Os servidores trabalharão em regime de plantão de, no máximo, três por dia e aqueles que não estiverem de plantão, poderão executar os serviços de forma remota. “Todos esses procedimentos visam a não suspenção das sessões, entretanto, elimina o maior tempo nas dependências da câmara, aglomeração de pessoas, menos riscos aos servidores, parlamentares, população e respectivamente aos familiares”, destacou a presidente da casa, Leilane Quitério.

