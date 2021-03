Senadora destaca 166 anos de Aracaju e pede união de todos para conter a Covid









A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) pediu hoje (17) – quando se celebra o aniversário de Aracaju – a união de todos para que os protocolos sanitários continuem sendo mantidos de modo a evitar mais contaminações por Covid-19. “Neste ano, vamos comemorar o feriado sem sair de casa. A nossa capital precisa conter o grande índice de contaminações”, disse.

Maria ressaltou que a conscientização e a participação de todos os setores e da sociedade serão fundamentais para que a cidade consiga superar os imensos desafios que estão sendo impostos, no atendimento aos pacientes com covid-19. “Precisamos ter cuidado, amar e proteger uns aos outros”, disse, acrescentando ser necessário estar unido para cuidar do presente e construir um futuro melhor.

“Aracaju, que hoje completa 166 anos é uma cidade maravilhosa, hospitaleira, belíssima e de um povo amigo e acolhedor”, disse a senadora. Ela lembrou o quanto a cidade cresceu com obras estruturantes, funcionais e bonitas, como a Orla de Atalaia, considerada a mais bela do Brasil; e a construção de Avenidas, como a São Paulo, de pontes e elevados que ajudaram a desafogar o trânsito e garantir maior mobilidade.

Fonte e foto assessoria