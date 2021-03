Byron pede apoio à vice-prefeita para priorizar a vacinação dos profissionais da segurança









18/03/21 - 15:39:27

Durante visita realizada, nesta quinta-feira, 18, o vereador de Aracaju, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), solicitou o apoio da vice-prefeita da capital sergipana, Katarina Feitosa (PSD), para que os profissionais da segurança pública, principalmente da polícia militar, sejam realocados para as primeiras etapas da vacinação.

De acordo com o vereador, as atividades desenvolvidas pelos policiais, agentes de trânsito, bombeiros militares, agentes penitenciários e guardas municipais são essenciais e ocorrem em contato direto com as pessoas, fazendo com que os homens e mulheres da segurança do Município estejam vulneráveis ao contágio e funcionem como agentes transmissores do vírus.

“É muito preocupante a situação. Cito, por exemplo, os agentes penitenciários que estão ali, em condições complexas devido ao número de pessoas nos presídios que podem estar contaminadas. É uma situação urgente. Os policiais também estão na linha de frente, abordando as pessoas, principalmente enquanto os decretos com medidas mais restritivas estão em vigência. Precisamos cuidar desses homens e mulheres que atuam com o intuito de cuidar da nossa gente”, disse Byron.

A vice-prefeita garantiu que estudará a pauta. “Katarina foi muito cordial, garantiu que vai analisar com calma a solicitação. Espero que ela e as equipes da Prefeitura encontrem alternativas para que esses trabalhadores possam ser vacinados o quanto antes”, finalizou Byron.

Da assessoria

Foto: Jamisson Souza