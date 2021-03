FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EMITE NOTA PÚBLICA









18/03/21 - 06:12:37

A Federação Estadual das Entidades Comunitárias de Sergipe-Fecs, e a Confederação Nacional das Associações de Moradores-Conam, vêm a público, apoiar , as medidas restritivas para coibir a disseminação do Covid.Estamos vivenciando momento dificil, crise na saúde do nosso Estado e do Pais,com a alta dos casos, vidas ceifadas, lotações dos leitos de hospitais, em especial UTIS. O sentimento dos profissionais de saúde é de angústia, impotência e de esgotamento físico.

Após um ano de pandemia, estamos à beira de um “colapso”.

Reforçamos a importância de campanhas educativas de conscientização, as medidas sanitárias e cuidados na prevenção da Covid 19. Salientamos a necessidade no cumprimento das medidas restritivas: Distanciamento social; Uso da máscara; Higienização das mãos; Evitar aglomerações. O combate à pandemia demanda um esforço coletivo.Vamos fazer nossa parte.

Vacinação para todos(as) Já.

Juntos venceremos este vírus.

Adriana Oliveira

Presidente da Fecs e Diretora de Assuntos pra Mulheres da CONAM.