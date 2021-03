Governo abre mais 20 leitos de UTI para Covid-19 no Hospital Regional de Estância









18/03/21 - 05:55:55

Começam a funcionar a partir desta quarta-feira, 17, mais 20 leitos de UTI no Hospital Amparo de Maria (HRAM), no município de Estância. A unidade hospitalar já conta com 21 leitos de terapia intensiva e agora passa a operar com 41 leitos de UTI exclusivos para pacientes diagnosticados com a Covid-19. Também estão sendo abertos no HRAM, 20 leitos de enfermaria para ampliar a assistência a esses pacientes.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem feito um redimensionamento de leitos em vários hospitais de Sergipe para atender uma demanda crescente de casos graves da Covid-19. O estado contava com 178 leitos de UTI Adulto e agora amplia para 198 UTI’s.

Também passam a operar, ainda essa semana, mais 10 leitos de UTI no Hospital Universitário (HU) a partir de uma solicitação da SES para que o município de Aracaju incorpore leitos hospitalares exclusivos para atender os pacientes infectados pela COVID-19 no HU.

Com mais essas 10 novas vagas de UTI’s previstas no Hospital Universitário, Sergipe amplia para 208 leitos de UTI Adulto, só na rede pública. Na semana passada, 11 novos leitos de UTI, exclusivos para pacientes com a Covid-19, foram implantados em hospitais parceiros, sendo seis no Hospital da Polícia Militar e cinco no Hospital Cirurgia.

De acordo com a secretária de saúde, Mércia Feitosa, a SES tem discutido com parceiros e prefeituras a ampliação do atendimento da rede hospitalar. “Estamos em um trabalho incansável para que a assistência aos pacientes esteja garantida. Com as novas medidas de restrição, esperamos que a nossa rede suporte a quantidade crescente de casos graves. Estamos fazendo tudo o possível para que os sergipanos tenham atendimento adequado”, ressaltou.

Foto: Ascom/SES