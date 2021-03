Inscrições abertas para os cursos de segurança na aplicação de agrotóxicos









18/03/21 - 13:29:15

O Sistema Faese/Senar está com inscrições abertas para os cursos de ‘Segurança na aplicação de agrotóxicos’ e ‘Segurança na operação de máquinas agrícolas’. As inscrições podem ser realizadas até 25 de março.

Os cursos são gratuitos e acontecerão na modalidade semipresencial com aulas teóricas online através do Google Meet e aulas práticas presenciais no Centro de Treinamento no Parque de Exposições de Aracaju, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde pública. Os cursos acontecerão de 29 a 31 de março e são voltados para produtores e trabalhadores rurais.

O curso de ‘Segurança na aplicação de agrotóxicos’ tem carga horária de 20 horas sendo 12 horas de aula teórica e 8 horas aula prática presencial. Já o curso de Segurança na operação de máquinas agrícolas’ tem carga horária de 24 horas, sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática presencial.

Os interessados devem fazer o download da ficha de inscrição disponível no site www.senarsergipe.org.br, preencher e encaminhar para o e-mail ctsenarsergipe@gmail.com até o dia 25 de março. Para os produtores, trabalhadores rurais e familiares, é necessário enviar uma comprovação da atividade (DAP, CAR, Nirf ou carteira de trabalho). Os inscritos que não enviarem a documentação serão classificados como público geral.

Programação

Curso Segurança na operação de máquinas

Carga horária: 24h

29/03 (segunda-feira) :

Horário: 8h as 17h (aula online)

30/03 (terça-feira)

9h às 12h (aula online)

14h as 17h (aula prática presencial)

31/03 (quarta-feira)

Horário: 8h as 17h (aula prática presencial)

Curso Segurança na aplicação de agrotóxicos

Carga horária: 20h

29/03 (segunda-feira) :

Horário: 8h as 17h (aula online)

30/03 (terça-feira)

9h às 12h (aula online)

31/03 (quarta-feira)

Horário: 8h as 17h (aula prática presencial)

Por Adriana Freitas