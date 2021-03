Interação pode ser o caminho para crianças com problemas na fala









18/03/21 - 15:55:45

A comunicação é um fator de extrema importância para as pessoas, desde a mais tenra idade, seja através de gestos, olhar, sons e fala. É através da comunicação que é possível expressar desejos, como fome e dor.

Com a pandemia, o isolamento social foi necessário para a preservação da saúde e redução do contágio, com isso, muitas famílias com crianças, em fase de desenvolvimento da fala, se viram afetadas. Sem acesso à escola ou ao convívio com outras crianças, os pequenos de 1 aos 4 anos, retrocederam ou estagnaram a fala. A fonoaudióloga do Sistema Hapvida, Ana Beatriz Pinho, esclarece sobre o assunto.

“Então é necessário que os pais, tenham um tempinho, tirem uma hora para brincar com os filhos, para contar histórias, fazer com que essa criança interaja e estimule essa fala. Com cantigas de roda, com alimentação adequada, pois a mastigação auxilia nesse processo de desenvolvimento”, explica Ana Beatriz.

É essencial que os pais e responsáveis observem o desenvolvimento dos filhos, e ao notar a dificuldade da fala com a idade avançada, procure os especialistas para iniciar os acompanhamentos necessários.

