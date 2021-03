Luciano Pimentel aposta em imunização total até final de 2021









18/03/21 - 15:02:09

O deputado Luciano Pimentel (PSB) usou a tribuna na Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta quinta-feira, 18, para explicitar uma contagem de doses de vacina compradas pelo Brasil. Ele acredita que a população estará completamente vacinada ainda em 2021.

“Nós estamos em um caminho contrariando o que alguns técnicos têm dito que até o fim do ano não estaríamos todos imunizados. A Fiocruz anunciou que vai produzir a partir de agora seis milhões de doses por semana, isso daria até o mês de julho, 100 milhões de doses. O instituto Butantã anunciou 54 mil doses e contrato de 46 milhões de doses. E o Consorcio da OMS com lote de 1.4 milhão, vai chegar a 4 milhões”, detalhou.

Ele lembrou que houve lentidão para iniciar as aquisições de vacinas por parte do Governo Federal, mas o parlamentar afirmou que isso é um problema universal. “É lógico que o Governo Brasileiro demorou na busca pela vacina, entretanto, hoje a necessidade da vacina, o problema da vacina está em todos os países. A comunidade Europeia questionou por que eles não estão conseguindo receber a vacina em número suficiente, então infelizmente essa pandemia trouxe uma realidade diferenciada para todos os países do mundo”, declarou.

Luciano Pimentel disse que é preciso conter os números de mortos e de hospitalizações, mas a população precisa fazer a sua parte.

Economia

O deputado falou que o desenvolvimento econômico precisa ser levado em consideração nas ações de combate à pandemia do Corona Vírus. “O pequeno empresário também não tem saída. A gente tem que ter um cuidado, esse cuidado que o Governo de Sergipe está tendo de não fazer o lockdown. Se aquele empresário não atender as regulamentações sanitárias, que seja punido, mas nós temos que conciliar ainda parte de atividades que não podem no momento serem fechadas por pena de ter muito mais gente passando fome”.

Vacina para bancários

Luciano Pimentel pediu que os bancários entrem na lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19. Ele explicou que estes profissionais estão em contato direto com muitas pessoas todos os dias.

“Tem estudos que mostram que um dos principais focos de contaminação está sendo nos bancos. As filas enormes nos bancos e esses bancários estão recebendo essas pessoas diariamente e precisam ser também vacinados porque além de se contaminar, um bancário contaminado em um mesmo dia tem capacidade de contaminar milhares de pessoas”, afirmou.

Por Wênia Bandeira

Foto: Jadilson Simões