São Cristóvão terá drive thru para vacinação de idosos a partir de 75 anos neste sábado

18/03/21 - 16:26:47

São Cristóvão iniciará neste sábado (20) mais uma alternativa de vacinação da população idosa através do sistema de drive thru. A estratégia visa acelerar o processo de vacinação no município, tendo em vista o recebimento de mais 700 doses de vacinas nesta quinta-feira (18).

Somente poderão se vacinar no sistema drive thru os idosos a partir de 75 anos, que devem comprovar idade dentro da faixa etária da vacinação, além de comprovar que são moradores de São Cristóvão. A vacinação via drive thru consiste em imunizar os idosos sem que eles precisem sair de dentro do carro.

“Nós fizemos a opção pela vacinação domiciliar, mas estamos acrescentando além dessa estratégia a vacinação via drive thru. Sabemos que é uma estratégia que alcança um número grande de pessoas, porém sabemos que também limita um pouco, pois nem todos tem carro para participar dessa ação. Mas esperamos que com ela a gente consiga alcançar um número considerável de idosos e assim imunizar muito mais rápido os nossos moradores”, afirmou Fernanda Santana, secretária de saúde de São Cristóvão.

Documentação necessária para se vacinar

O idoso deve apresentar documento de identidade, comprovante de residência que comprove que ele é morador de São Cristóvão e o cartão SUS (ou CPF).

Como e onde será o drive thru

A vacinação ocorrerá no bairro Rosa Elze, na praça Horácio Souza Lima, mais conhecida como “Praça do Rosa Elze”, neste sábado (20) das 9h da manhã 12h. A equipe de vacinação irá inicialmente verificar a documentação do idoso, para depois liberar a dose da vacina.

A secretaria de Saúde de São Cristóvão reforça que podem ir se vacinar todos os idosos acima de 75 anos, contanto que estejam com a documentação necessária para apresentar no ponto de vacinação. A SMS frisa também que esta é mais uma alternativa de imunização da população sancristovense e que a vacinação em domicílio continua acontecendo todos os dias dentro do território do município. O idoso que não quiser ou não puder se vacinar no drive thru de sábado, pode aguardar a equipe em seu domicílio durante os outros dias da semana.