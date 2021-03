Saúde distribui 20.500 doses da Coronavac para imunizar idosos de 75 anos com a primeira aplicação da vacina









18/03/21 - 14:01:37

Os municípios sergipanos começarão a receber na tarde desta quinta-feira, 18, doses da vacina Coronavac para a imunização de idosos com idade de 75 anos. As 41 mil doses, que chegaram nesta quarta-feira a Sergipe, serão distribuídas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que utiliza o Censo de 2010 e a atualização cadastral de idosos nos territórios para definir o quantitativo de doses que cabe a cada município. As doses correspondem à primeira aplicação.

De acordo com a enfermeira do programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, os municípios devem iniciar a vacinação dos idosos com 75 anos já nesta sexta-feira ou, no mais tardar, na segunda-feira. Acrescentou que a logística de distribuição segue o modelo da anterior, ou seja, a SES entrega as doses nas sedes das Regiões de Saúde, que faz a distribuição para os municípios. As regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro retiram as vacinas na Central de Imunização.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus começou em Sergipe no final de janeiro, contemplando idosos com 90 anos a mais, trabalhadores da Saúde e população indígena aldeada. Até agora foram vacinadas 97.873 pessoas com a primeira dose do imunizante e 34.748 com a segunda.

Foto: Ascom/SES