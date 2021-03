Talysson parabeniza participação de municípios em Consórcio









18/03/21 - 14:44:00

O deputado Talysson de Valmir (PL) usou a tribuna nesta quinta-feira, 18, para parabenizar prefeitos por suas ações durante a pandemia do Novo Coronavírus. Ele destacou municípios que aderiram consórcio público nacional para compra de vacinas contra a Covid-19.

“Eu quero parabenizar o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, por ter participado do consórcio, como também o prefeito Edvaldo (Nogueira, de Aracaju), para adquirir as vacinas mais na frente. Isso é de extrema importância, só vacinando todos que a economia voltará com força total”, declarou.

As declarações ocorrem na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Vacina para policiais

O deputado disse que os trabalhadores da segurança pública estão na linha de frente do combate a pandemia, fazendo cumprir determinações do Poder Público. Ele explicou que, por este motivo, é necessário fazer a imunização deste pessoal.

“Os policiais estão no combate diário até mesmo com esse toque de recolher, de ontem até domingo, são os policiais que estão na rua pedindo as pessoas que retornem às suas residências tendo contato diário com toda a população para poder manter a ordem, estabelecida pelo Governo Estadual”, afirmou.

Por Wênia Bandeira

Foto: Jadilson Simões