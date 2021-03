TOQUE DE RECOLHER NESTA QUARTA-FEIRA FOI REALIZADO COM TRANQUILIDADE

A primeira noite, nesta quarta-feira (17), após decreto do Governo no toque de recolher em Sergipe, ruas e avenidas desertas em Aracaju, foi de muito trabalho para a Polícia em razão do número de carros e pessoas que circulavam pelas ruas, já fora do horário inicial (18 horas).