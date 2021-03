Visitas técnicas orientam municípios sobre exames laboratoriais do Lacen









18/03/21 - 14:54:27

Para fortalecer a rede de vigilância, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) por meio do Núcleo da Rede de Laboratórios (Redelab), retomou as visitas técnicas aos municípios sergipanos para prestar orientações sobre os serviços ofertados pela unidade.

Nessa primeira etapa de 2021, as atividades iniciaram pelos municípios de Cumbe e Nossa Senhora das Dores e tem como objetivo, apresentar para os gestores o portfólio de exames e análises para diagnósticos laboratoriais na área da saúde pública, bem como orientar os municípios quanto aos programas de diagnóstico de doenças de notificação compulsória do Ministério da Saúde (MS).

A gerente da Redelab, Silvia Barreto, explicou que diante do momento de pandemia o trabalho está concentrado em dar as boas-vindas às novas equipes nos municípios em que houve a mudança total de gestores e incentivar a realização da coleta de amostras, de forma sustentada, para testes de RT-PCR para diagnóstico da Covid-19.

“Essas visitas integram o programa de supervisão da Rede sob a coordenação do Laboratório Central. E a nossa meta é estabelecer, a coordenação e assessoria dos laboratórios localizados nos municípios e a descentralização dos exames de baixa e média complexidade, incentivando a todos, no sentido de assumir a responsabilidade pela realização de alguns desses procedimentos no próprio município”, enfatizou Silvia Barreto.

A programação das visitas técnicas prossegue ao longo desse primeiro semestre, nos seguintes municípios: Canhoba, Cedro de São João, Telha, Itabi, Graccho Cardoso, Gararu, Santana de São Francisco, Neopólis e Japoatã.

O Lacen é a unidade de referência para área de saúde pública e no controle de qualidade de produtos, serviços de complementação diagnóstica de doenças de notificação compulsória como, Covid-19, Dengue, Chikungunya, Zika vírus, Coqueluche, Tuberculose, Esquistossomose, Hanseníase, HIV, Influenza, dentre outras.

Foto: Ascom/ SES

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)