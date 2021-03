Alese segue com protocolo padrão após avanço da pandemia em Sergipe









19/03/21 - 10:17:09

Com a crescente no número de infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) e de óbitos relacionados à pandemia em Sergipe, além da superlotação nas redes de Saúde do Estado, pública e privada, a Assembleia Legislativa de Sergipe segue com o protocolo padrão, mantendo suspensos todos os seus protocolos de retomada das atividades presenciais.

O recuo para o protocolo padrão se deu no início de Março, por decisão da Mesa Diretora, que acatou a sugestão do Comitê Administrativo de Enfrentamento da COVID-19 da Casa sobre a necessidade da adoção de mecanismos de distanciamento social, em sintonia com os decretos governamentais, suspendendo todos os eventos que possam promover a aglomeração de pessoas e acabem contribuindo para a para a propagação do vírus.

A Alese também se mantém em sintonia com as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário. O Protocolo Padrão das Atividades Administrativas corresponde às regras instituídas no Ato nº 23.202/2020. O subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, explica que as medidas que passaram a vigorar não interferiram nas sessões remotas do Poder Legislativo, que segue buscando fortalecer a modalidade de teletrabalho.

“O acesso às dependências do nosso prédio continua restrito aos deputados estaduais, servidores públicos efetivos, comissionados e terceirizados, estando suspenso o atendimento presencial ao público externo. Temos um sistema de rodízio e contamos no prédio com a quantidade estritamente necessária de servidores para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos e das sessões remotas”, explica Igor Albuquerque.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz