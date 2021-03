ANO LETIVO 2021: REDE ESTADUAL INICIA AULAS REMOTAS NESTA SEGUNDA









19/03/21 - 05:01:25

O encontro oficial será às 10h, transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube Educação Sergipe

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, persistindo a máxima que a Educação é um direito constitucional e que não pode ser revogado mesmo em tempo de pandemia, inicia nesta segunda-feira(22), o calendário do ano letivo 2021 de forma remota para as 325 unidades de ensino da rede estadual. O encontro oficial será às 10h, transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube Educação Sergipe, com a fala do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho, técnicos da Seduc, professores, conselhos escolares, alunos, pais, presidentes da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), José Thiago, e da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante.

Durante a solenidade, será lembrado todo esforço dos gestores, professores, família e alunos para que, mesmo diante de uma pandemia, permita a continuidade da aprendizagem aos estudantes sergipanos.

A previsão é que mais de 150 mil alunos matriculados na rede tenham garantido o direito à Educação assegurado pelas escolas da rede estadual através da melhor forma remota, disponibilizada por canais de ensino/aprendizagem, a exemplo de salas virtuais, grupos de estudos online, viodeoaulas, estudo com material disponível pela internet com acesso ao aplicativo Estude em Casa, além de material impresso pelas escolas.

O Governo de Sergipe tem feito investimentos ao disponibilizar, a partir desta segunda-feira, 22, o cronograma de aulas pela TV Estude em Casa, canal 4.2, com abrangência em todos os municípios sergipanos, 22 horas de programação pedagógica para todos os anos e séries. “As aulas pela TV têm como base os conteúdos do Currículo de Sergipe e são mais um canal disponível para que os alunos possam estudar em casa, com a orientação dos professores”, destaca Josué Modesto dos Passos, ao lembrar que o Estude em Casa é um programa multifacetário com acesso à internet patrocinada pelo Governo de Sergipe através do aplicativo Estude em Casa, com disponibilidade de mais 10 mil conteúdos para professores, pais e alunos.

Aulas presenciais

O encontro presencial com a comunidade escolar ainda não será possível neste momento, mas tudo caminha para que esse espaço de tempo seja breve, já que a previsão das aulas presenciais dispostas pelo Comitê Técnico-Científico do Governo de Sergipe indica o dia 5 de abril. Caberá aos pais ou responsáveis definir o retorno ou não dos alunos presencialmente. A rede estadual de ensino tão logo for autorizada pelo Comitê permanecerá de forma remota, e a partir do dia do autorizo, presencial, entrando de vez na era do ensino híbrido.

Para que esse retorno seja garantido de forma tranquila, a Secretaria de Estado da Educação pauta na seguridade e no cuidado de todos com investimentos realizados em infraestrutura das escolas, materiais de biossegurança, melhoria de acesso à tecnologia, formações continuadas de acolhimento socioemocional.