CINCO PARÓQUIAS CELEBRAM FESTA DE SÃO JOSÉ COM RESTRIÇÕES EM ARACAJU









19/03/21 - 08:52:43

As homenagens da Igreja Católica a São José, serão realizadas nesta sexta-feira (19), de um modo especial em cinco comunidades paroquiais da Arquidiocese de Aracaju.

Os fiéis e devotos poderão participar das celebrações previstas, mas respeitando as medidas sanitárias, entre as quais o limite de ocupação de 30% dos espaços das igrejas. Devido as novas orientações do governo de Sergipe, algumas paróquias alteraram os horários das missas. Todas as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais das paróquias.Todas as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais das paróquias. São dedicadas ao Patrono Universal da Igreja as comunidades localizadas no bairros São José e Loteamento Marivan, em Aracaju; no Conjunto João Alves (Socorro-SE); e nas cidades de Pinhão-SE e Malhador-SE.

Confira a programação desta sexta-feira em cada uma delas

BAIRRO SÃO JOSÉ

7h – Ofício da Imaculada Conceição

7h30 – Missa presidida por dom João Costa

9h – Missa presidida pelo padre Anderson Gomes

10h30 – Missa presidida por dom José Palmeira Lessa

12h30 – Missa presidida pelo padre Genivaldo Garcia

15h – Missa presidida pelo padre Antônio Peixoto

16h30 – Missa presidida pelo padre Marcelo Conceição

LOTEAMENTO MARIVAN

6h – Ofício de São José

9h – Missa dos Devotos e em ação de graças pelos 45 anos de ordenação sacerdotal do padre João Félix Neto (pároco)

18h – Missa solene presidida por dom João Costa

CONJUNTO JOÃO ALVES (SOCORRO-SE)

17h – Missa Solene presidida pelo padre Adeilson Carlos, seguida de carreata saindo do Colégio Juscelino Kubitschek, com a imagem do padroeiro

PINHÃO-SE

6h – Alvorada Festiva (repique de sinos)

6h30 – Ofício de São José, seguido de Terço de São José

7h – Santa Missa presidida pelo padre Alex

8h30 – Batizados

10h – Santa Missa presidida pelo padre Agnelo

12h – Fogos dos devotos em homenagem ao padroeiro

15h – Batizados

16h – Carreata com a imagem de São José

17h – Santa Missa presidida pelo padre Benjamim, seguida de Bênção do Santíssimo

MALHADOR-SE

5h – Alvorada Festiva

10h – Missa Solene presidida pelo padre Marcos Rogério

16h – Carreata saindo da Igreja Matriz

17h – Santa Missa presidida pelo padre Adeilson Almeida de Jesus, seguida de Bênção do Santíssimo