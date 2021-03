Correios reduz prazos de serviços de encomendas em 21 estados, inclusive Sergipe









19/03/21 - 06:53:37

Dando continuidade às melhorias implementadas nos serviços de encomendas nacionais e internacionais, a empresa reduziu, neste mês de março, os prazos de entrega de SEDEX em mais de 14 mil trechos dentro dos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Em um momento desafiador para empreendedores e lojistas de todo o país, principalmente para as pequenas e médias empresas, a redução de prazos efetuada visa a atender às necessidades dos clientes de forma cada vez mais célere.

“Além de alavancar negócios, essas medidas beneficiam diretamente o consumidor, que receberá suas encomendas mais rapidamente. Isso reforça o compromisso dos Correios em atender cada vez melhor aos seus clientes, posicionando a empresa como a maior parceira do e-commerce”, ressalta o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

Os preços e prazos dos produtos dos Correios estão disponíveis no site da empresa ou via integração web service. Mais informações podem ser obtidas junto à equipe de Atendimento Comercial dos Correios no endereço https://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

Superintendência de Sergipe