DAGV CONFIRMA QUE RECEBEU DENÚNCIA DE SUPOSTO ASSÉDIO SEXUAL DE RELIGIOSOS









19/03/21 - 09:28:10

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil recebeu a comunicação formal sobre uma denúncia de suposto assédio sexual de religiosos e membros ligados à uma igreja evangélica. A denúncia foi formalizada por volta das 23h desta quinta-feira (18).

A diretora do DAGV, delegada Mariana Diniz, informou que será instaurado, pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), o inquérito policial para a devida apuração dos fatos e as vítimas serão ouvidas o mais breve possível.

Como o caso foi registrado oficialmente, as equipes do DAGV, que têm experiência com esse tipo de investigação, darão o encaminhamento necessário. A apuração visa descobrir se há prática de crime e quem seriam os envolvidos.

Fonte DAGV