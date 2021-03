DEPUTADOS PROMOVEM DEBATE AMPLO SOBRE O PROJETO DA VACINA EM SERGIPE









19/03/21 - 06:02:53

O projeto de lei de autoria do Poder Executivo autorizando o Estado de Sergipe a celebrar operação contratual para fornecimento de vacinas contra a COVID-19, aprovado por unanimidade, na manhã dessa quinta-feira (18), pelos deputados estaduais, gerou amplo debate e elogios por parte dos parlamentares.

A proposta original versava, exclusivamente, para a compra da vacina russa Sputnik V, mas uma emenda de autoria do deputado Georgeo Passos (Cidadania), dentro de um consenso com o governo, assinada coletivamente por todos os parlamentares, permitiu a compra de qualquer outra vacina no mercado autorizada pela ANVISA.

O deputado Francisco Gualberto (PT) era um dos mais satisfeitos com a propositura, e não mediu elogios ao governador Belivaldo Chagas (PSD). “Belivaldo bota em seu currículo o carimbo de sensibilidade, responsabilidade e por ser um ser humano defensor da vida. Se não houver atitudes como essas, os cálculos dos especialistas são necessários 2 anos e meio com o ritmo de vacinação que temos hoje”.

“Em agosto do ano passado, o aliado da morte e do vírus, o presidente negacionista Jair Bolsonaro se engou a comprar vacinas no ano passado, alegando cláusulas que o mundo todo aceitou, menos ele. Achincalhou e insultou a China e agora nós estamos pagando o preço com quase 300 mil mortes”, condenou o petista.

João Marcelo

Por sua vez, o deputado estadual João Marcelo (PTC) parabenizou a todos, inclusive a oposição pelo desprendimento em colaborar com o governo neste momento difícil. “Não é o momento da gente politizar esta situação. Temos que pensar nas pessoas próximas, parentes, amigos, vizinhos, que estão acometidos com esta doença”.

João Marcelo, por sua vez, externou sua preocupação na aprovação do projeto com os detalhes sobre o seguro que será contratado pelo Estado. “Acho que é relvante e todos nós temos que nos atentar para esta questão do seguro. É importante que as prefeituras, em especial a de Aracaju também se mova e envie uma proposta para a CMA para comprar vacinas”.

Maria Mendonça

Quem também se manifestou foi a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB). “Este é um momento de contentamento para todos nós que fazemos o Poder Legislativo, de receber este projeto e votá-lo imediatamente, para que o governo possa fazer a compra dessa vacina e imunizar a nossa população o quanto antes”.

“É momento é dos mais críticos, vemos várias famílias perdendo seus entes e quero prestar minha solidariedade irrestrita. Esse projeto vai tranquilizar um pouco mais a nossa população e quero parabenizar o governador que tem acertado no que diz respeito as tomadas de decisões em relação à COVID-19, ouvindo a ciência”, completou a deputada.

Iran Barbosa

Outro deputado que se manifestou foi Iran Barbosa (PT). “Ninguém no mundo estará seguro, enquanto todos não estiverem seguros! Esta é uma lógica que necessita da compreensão de todos! Pessoas que foram vacinadas, estão sendo afetadas por outras variantes. Países ricos comprando vacinas e países pobres ficando sem imunização”.

Para o parlamentar é preciso que haja compromisso e solidariedade entre os povos. Segundo ele a política de governo fracou no País. “O governo foi irresponsável no Brasil e isso tem que ser dito. Por isso a iniciativa dos governadores! Ou nós enfrentamos isso com agilidade e responsabilidade, ou vamos demorar a sair dessa zona de risco”.

Kitty Lima

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) parabenizou a iniciativa do governo e a emenda, mas cobrou rapidez e agilidade não apenas para vacinar, mas para resolver os problemas das categorias prejudicadas. “Antes de chegar aqui eu participei das manifestações dos motoristas de transporte escolar e da polícia Unida. Eles querem diálogo, querem ser ouvidos. Ninguem aqui é contra medida restritiva, mas temos que olhar para essas categorias, porque elas estão sofrendo com o impacto dessa pandemia. É um conjunto de ações”.

Capitão Samuel

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) pontuou que tudo é novo com a doença e que os governantes não possuem a “fórmula mágica” para resolverem os problemas da COVID. “Quero celebrar o anúncio feito pelo presidente da República da contratação de mais de 500 milhões de doses de vacina para o Brasil”.

“Acredito que o governo federal vai repassar esse recurso para o governo de Sergipe pela compra das vacinas. Não estou mantendo uma relação amistosa com o governador, mas Belivaldo tem tomado decisões serenas. Se a população não se conscientizar ele vai apertar mais, tá tendo coragem”, completou Samuel.

Ibrain Monteiro

Por sua vez, o deputado Ibrain Monteiro (PSC) parabenizou o governador pela iniciativa e pontuou que a vacinação é a única forma para o combate efetivo à pandemia. “Estamos no meio de uma guerra política e a vacina é a luz no fim do túnel! Quero parabenizar o governador que está fazendo seu papel, como ser humano”, disse prestando solidariedade para uma família lagartense que perdeu um ente vítima da COVID-19.

Vanderbal Marinho

O deputado e médico Vanderbal Marinho (PSC) avalia que vivemos em um momento delicado, com tantas mortes, que o País atravessa um momento difícil e em Sergipe não é diferente. “Nossos hospitais estão superlotados. Seja da rede pública ou privada. Vivemos em situação de colapso! Essas medidas de vacinação e outras medidas duras são importantes neste momento e devem ser adotadas, podendo ainda serem mais duras”.

Tallyson de Valmir

O deputado estadual Tallyson de Valmir (PR) destacou a iniciativa do governador pelo projeto e dos parlamentares por se somarem para aprovar a emenda. Ela também destacou a fala do deputado Capitão Samuel que defendeu a vacinação dos profissionais da Segurança Pública. “Todas as classes são importantes. Agora os policiais estão na linha de frente, mesmo no toque de recolher, para manter a ordem estabelecida pelo governador. Só vacinando todo mundo que a economia voltará com força total”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões