Plataformas de compras online são opções para as refeições do final de semana









19/03/21 - 09:47:13

Pratos com frutos do mar e ingredientes típicos do Nordeste, bebidas e sobremesas integram o menu do Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online

Que tal dar uma pausa na rotina, ficar longe da cozinha e aproveitar o final de semana para relaxar e recarregar a energia? A sugestão para o sábado e domingo, 20 e 21 de março, é curtir o momento em casa, na companhia da família, e saborear as delícias da terra.

A boa notícia é que nas plataformas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online a população aracajuana encontra uma diversidade de pratos com entrega em domicílio. Do tradicional cuscuz a iguarias à base de frutos do mar e ingredientes típicos do Nordeste como macaxeira, carne do sol e charque, as opções são diversas para o almoço e o jantar. Já o cardápio de sobremesas e lanches inclui sorvetes, minichurros, pizzas, calzones e sanduíches.

Peça e receba em casa

Do prato principal à sobremesa, as delícias para desfrutar do final de semana estão a um clique de casa. É só acessar os sites www.shoppingjardinsonline.com.br e www.riomararacajuonline.com.br ou baixar os aplicativos disponíveis para Android e iOS. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e dispõem de mais de 8 mil itens de diversos segmentos como moda, acessórios, calçados, tecnologia, beleza, livros, papelaria, decoração, utilidades, produtos naturais e gastronomia.

É possível incluir produtos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido e receber as compras no endereço que desejar. Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online estão operando com frete grátis para a primeira compra ou pedidos a partir de R$ 75. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e de até um dia útil para os produtos, respeitando o horário de funcionamento dos shoppings.

Da assessoria

Foto: Divulgação