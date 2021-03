AFASTADA EQUIPE POLICIAL QUE PARTICIPOU DE OPERAÇÃO E VITIMOU HOMEM NA PB









22/03/21 - 10:32:27

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou nesta segunda-feira (22) que afastou de toda a equipe envolvida na operação de combate ao tráfico interestadual de drogas, que vitimou Gefferson Moura, de 32 anos, em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba, no dia 16 de março.

Segundo o delegado geral, Thiago Leandro, o advogado não era alvo dos policiais sergipanos. Ele ainda disse que a operação não era clandestina e garantiu investigação isenta.

“Não pretendíamos fazer abordagem na Paraíba, mas a polícia de lá sabia sim, que nós estávamos aguardando a passagem do nosso investigado. No momento da morte do advogado, policiais paraibanos estavam com nossa equipe. Cerca de 1h antes da ação pedimos reforço, isto porque nossa abordagem seria no Rio Grande do Norte, mas aquela é uma área de divisa e foi avaliada como a melhor localidade para interceptar o investigado por tráfico de drogas que passaria por ali”, detalhou.

A declaração do delegado foi dada em reposta à informação que circulou de que a Polícia Civil da Paraíba não sabia da ação dos policiais sergipanos.

Segundo a SSP, a equipe deve ficar afastada até o final do inquérito policial. A decisão foi tomada após o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, e o diretor do Departamento de Homicídios, Jonathas Evangelista irem até João Pessoa, capital paraibana, para colaborar com as investigações. Eles foram recebidos pelo delegado-geral da Paraíba, Isaias Gualberto.

A polícia paraibana ainda nomeou um delegado em caráter especial para investigar o caso.