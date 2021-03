COB e Governo de Sergipe capacitam professores na promoção dos Valores Olímpicos









22/03/21 - 09:56:41

Cerca de 700 profissionais da Educação passarão por cursos previamente à realização dos Jogos da Juventude, que ocorrerão em Aracaju, em novembro de 2021

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Governo de Sergipe promovem na próxima sexta-feira, dia 26, às 10h, através da Plataforma Zoom, um encontro virtual com 200 professores de todas as disciplinas, para a implementação do “Transforma”, programa de promoção dos Valores Olímpicos, nas escolas do estado. Para participar do encontro, os professores devem acessar o link https://us02web.zoom.us/j/81088951873.

“Esporte, cultura e educação são pilares estratégicos do COB. Em parceria com Sergipe, sede dos Jogos da Juventude de 2021, querermos impactar, através do Programa Transforma e dos cursos de capacitação do COB, os professores da rede de ensino de Sergipe, que serão multiplicadores do conhecimento no ambiente escolar. Nosso objetivo é promover os Valores Olímpicos, assim como a produção e a difusão do Conhecimento”, diz o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O encontro pretende engajar os professores de 324 escolas da rede municipal e estadual de ensino de Sergipe, para a implantação dos cursos “Valores Olímpicos para a Vida” e “Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos”, desenvolvidos pela entidade.

A vice-governadora Eliane Aquino está engajada no Programa Transforma do COB, que prevê a promoção dos valores olímpicos e o estímulo à formação integral do ser humano no ambiente escolar. Ela destaca que a implementação do Projeto Transforma em Sergipe trará impactos positivos para todos os profissionais ligados à Educação.

“É inegável o poder de transformação social que a educação, o esporte e a arte têm. Tenho certeza de que a implementação do programa Transforma em Sergipe trará impactos positivos para todos os profissionais ligados à Educação, e às nossas meninas e meninos, principalmente nesse momento tão triste que o Brasil está vivendo. Sem nenhuma dúvida, o Governo do Estado abraça o programa no intuito de realmente transformar vidas, principalmente de jovens periféricos, negros e mulheres. A educação é a maior transformação que um país precisa!”, avaliou Eliane Aquino, vice-governadora de Sergipe.”

Primeiro estado do Nordeste a formalizar a adesão ao Programa Transforma, que oferece formação gratuita a profissionais de Educação que atuam com crianças, adolescentes e jovens do ensino fundamental e médio, Sergipe pretende capacitar 700 profissionais da rede, previamente à realização dos Jogos da Juventude, que ocorrerão em Aracaju entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro deste ano.

“Os cursos VOV e CIEVO vêm para Sergipe como parte do legado dos Jogos da Juventude que acontecem esse ano. Nossa ideia é capacitarmos os profissionais, tanto de Educação Física como de outras disciplinas, para que atuem com o esporte dentro das nossas escolas. Muito mais do que a atuação física, os cursos vêm para trazer para nossos alunos e professores os valores olímpicos. Por isso é muito importante. Professores de História, Geografia, Matemática que vão poder usar o cenário esportivo nas salas de aula. E isso vai impactar nas crianças e adolescentes que gostam de esporte e de atividade física, trazendo esse dinamismo e metodologia. Como forma de ter maior abrangência no estado, esperamos que até novembro tenhamos todos os municípios cobertos por essa parceria entre COB e Superintendência Especial de Esportes”, conta a Superintendente Especial de Esportes estadual, Mariana Dantas.

A introdução ao Programa Transforma do COB, que prevê a promoção dos valores olímpicos e o estímulo à formação integral do ser humano no ambiente escolar, vai contar com a participação da vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, e a superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas.

Dois anos transformando

Desde 2019, o Transforma foi implantado em cinco Escolas Municipais Olímpicas Cariocas (EMOCs) do Rio de Janeiro, tendo atuado também em quatro escolas medalhistas olímpicos. Além disso, o Programa esteve em Palmas, Blumenau, Cascavel e Natal, em parceria com os Jogos Escolares da Juventude, e atuou na cidade de Taubaté, São Paulo. Fora do país, o Programa firmou parceria para capacitação online de professores em escolas brasileiras no Japão, como parte das ações do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Desse total, foram impactados, diretamente, cerca de 6.000 crianças e jovens dos Ensinos Básico, Fundamental I e II e Médio de 6 a 17 anos e 5.500 professores de todas as disciplinas escolares por meio do curso online Valores Olímpicos para a Vida (VOV) e das ações de capacitação presencial. Já os alunos participaram de atividades e eventos como o COB de Portas Abertas, o Conexão Transforma e os Festivais Transforma.

Assessoria de Comunicação da SEDUC