Dez pessoas foram conduzidas à delegacia por descumprir medidas de restrição no estado de Sergipe fim de semana









22/03/21 - 13:44:12

Entre os dias 17 e 21 de março, 10 pessoas foram conduzidas a delegacias em Sergipe pela Força-tarefa formada para garantir o cumprimento das restrições estaduais por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, foram 2 casos de desacato, 8 de desobediência, 21 atuações por medida sanitárias preventiva e 11 perturbações de sossego.

As notificações foram feitas a estabelecimentos comerciais que se encontravam abertos no fim de semana por não estarem enquadrados na categoria de serviços essenciais, como informou o fiscal da Vigilância Sanitária, Paulo Tiago Santos. O auto de infração foi dado a uma lanchonete que, em desobediência ao decreto do Governo do Estado, estava oferecendo o serviço presencial, quando a orientação é que o atendimento prestado seja na modalidade delivery.

A força-tarefa iniciou a fiscalização por volta das 9h30 da manhã deste sábado e cobriu a área do Aeroporto, avenida Melício Machado, terminando no Mosqueiro. A força é composta pela Vigilância Sanitária Estadual, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.