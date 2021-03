Governo amplia leitos de UTI com hemodiálise para reforçar assistência a pacientes com a Covid-19









22/03/21 - 05:05:50

Dando continuidade aos trabalhos de melhorias e estruturação da rede de saúde de Sergipe para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, ampliou a rede de hemodiálise em Sergipe.

A Secretaria de Saúde implantou neste sábado, 20, o serviço de diálise a beira do leito no Hospital Jessé Andrade Fontes, no município de Estância. São quatro pontos de hemodiálise, com possibilidade de ampliação, que trazem melhoria na qualidade da assistência aos pacientes diagnosticados com a Covid-19 que, agora, não mais precisarão ser transferidos para outra unidade hospitalar para ter acesso ao serviço.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ressalta que o serviço é focado no paciente Covid-19 que evolui para insuficiência renal aguda ou aquele que é portador de doença renal crônica. “A Secretaria de Estado de Saúde não mediu esforços para abertura desses leitos especializados. Nossa equipe tem trabalhado diuturnamente para ampliar a capacidade de resposta ao cidadão. E esse é mais um passo importante, do governo do Estado, no enfrentamento a pandemia da Covid-19”, disse a secretária.

A coordenadora estadual de Polícias de Atenção Especializada e de Urgências, Neuzice Oliveira Lima, frisou o investimento realizado pelo governo do Estado para implantação dos leitos. “Foi um grande investimento para a implantação do serviço, tanto na contratação de empresas para verificação da qualidade da água potável, como na contratação de empresa que executa o serviço de hemodiálise, além da contratação recursos humanos qualificados, a exemplo de nefrologistas, enfermeiras com especialidade em nefrologia e equipe técnica, como insumos tipo cateter duplo lumen”, salientou.

A superintendente do Hospital Jessé Andrade Fontes, Luara Carvalho, salienta que o benefício alcança todo estado, uma vez que os leitos ficam disponíveis para qualquer paciente SUS. “Já iniciamos hoje o serviço. É um ganho enorme, não só para o Hospital Regional de Estância, mas para toda rede de saúde de Sergipe, a gente conseguir realizar esse procedimento aqui dando todo o suporte necessário e garantindo o restabelecimento da saúde”, disse.

SES

Foto: Ascom/SES