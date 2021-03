Mãos Que Ajudam realiza projeto de serviço em Escola Estadual na Capital









22/03/21 - 06:00:55

Nos dias 13 e 20 de março de 2021, o Mãos Que Ajudam de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizou um projeto de serviço na Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima, localizada no bairro Jardim Centenário em Aracaju.

Foram realizados serviços de pintura em paredes e portões, serviço no telhado, iluminação e outros, os serviços foram realizados pelos voluntários do Projeto, transformando um dia de amor e solidariedade servindo ao próximo.

A escola obteve nota 3 na avaliação do IDEB no ano de 2015 e nota 4,8 em 2019.

Em 2020 teve 352 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental menor e atualmente está com matrículas abertas, a unidade conta com 8 turmas no turno matutino e 8 turmas no vespertino.

A unidade escolar dispõe de 8 salas de aula, uma biblioteca e laboratório de informática disponíveis para seus alunos. Conta com 34 servidores entre administrativo, apoio, professores e vigilantes, além da equipe diretiva composta por mais 4 servidores estaduais.

A Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima foi inaugurada em 1982 e passou por uma manutenção em 1991 e uma reforma em 2015.

“Com muita alegria que recebemos o Projeto Mãos Que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo, porque a nossa necessidade era a pintura que vocês fizeram e outras coisas que não estavam nos planos e vocês fizeram também, porque o Senhor colocou vocês na hora certa, no sábado dia 13, por incrível que pareça, no dia que o projeto chegou, começou a chover e vários locais derramaram água do telhado e vocês viram e de imediato voluntários foram ao telhado e resolveram. Eu fiquei muito emocionada ao ver o amor e dedicação dos voluntários e ter a certeza de que o Senhor sabe todas as coisas.

Estamos muito felizes e com gratidão imensa a todos vocês.

Conheci o Projeto Mãos que Ajudam através da voluntaria Gabi que me apresentou e de imediato fiquei entusiasmada, abracei e fiquei ansiosa pelo grande dia para ver nossa escola de cara nova”, falou emocionada Maria José Farias – Gestora da Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima.

“Quero parabenizar e agradecer a todos os voluntários e membros da Igreja de Jesus Cristo pela oportunidade concedida à nós e nossa escola, eu não conhecia diretamente esse projeto na prática. Já tinha ouvido falar, mais hoje, eu vi na prática em nossa escola, de perto, esse ato de amor e caridade, onde a prática do evangelho de Jesus se concretiza, onde a oração vem juntamente com ação, assim Ele [JESUS] nos ensinou. Trabalho lindo de vocês!

Eu fiquei encantada com a ação, quando nossas crianças retornarem às aulas presencias poderão chegar e encontrar uma escola de cara nova, pintada, colorida e bem acolhida, isso é muito bom paras elas, porque às vezes foge um pouco da realidade de onde elas vivem em alguns momentos, situações fora do contexto, e ao chegar na escola elas encontrando outra realidade, eu acredito que elas podem sonhar também e elas podem fazer um comparativo de onde elas podem chegar com os estudos”, frisou Ana Cleide – Coordenadora Pedagógica da unidade escolar.

A satisfação de quem serve

“Eu vim de longe, eu moro no interior em Divina Pastora e vim, saí de casa 5 horas da manhã, cheguei aqui 9 horas, estou muito grata por esta oportunidade de servir na escola onde estudei em minha infância, convido a todos que não puderam se fazer presente, a servir neste projeto em suas próximas atividades no decorrer do ano, não importa a distância”, disse Josenilda dos Santos, voluntária e ex-aluna.

Para o Bispo Waldenilson Barros da Ala Centenário de A Igreja de Jesus Cristo, hoje foi um dia de servir ao próximo, ele disse: “Estou feliz em servir no projeto Mãos que Ajudam, temos a oportunidade de servir, de doar nossos dons, talentos e nosso tempo e isso fazemos com amor, dedicação e voluntariamente, e é um privilégio saber que crianças estarão felizes e receberão uma escola ainda mais linda, pintada e bem estruturada”.

“Sinto-me feliz e honrada em poder servir nesse projeto, agradecida ao ver que até membros de outras unidades (região territorial) abraçaram essa causa e aqui estavam para nos ajudar. Fiquei preocupada pelo tamanho do projeto e achei muito audacioso da minha parte, mais conseguiu finalizar o que tínhamos combinada com a gestão da escola. Então hoje, fechando o projeto, me sinto aliviada em saber que realmente juntos, os Mãos que Ajudam, ajudam muito e juntos, unidos somos fortes e podemos muito fazer a diferença na vida dos outros e agradecer a cada um que dedicou seu tempo, carinho e amor nesse projeto, nossos voluntários são de fato incríveis e a comunidade escolar desfrutará de algo novo quando retornar pós-pandemia. Esse projeto vale muito a pena, ver a felicidade do outro ao receber o projeto e a nossa em servir”, comentou Gabriela Vieira – Especialista em Serviço da Ala Centenário.

Por: Claudivan Vieira – Diretor Assistente em Relacionamento com a Mídia do Conselho de Comunicação da Sede Norte de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Foto: Carlos Miguel – Diretor do Conselho de Comunicação da Sede Norte de A Igreja e Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias