Plataforma de ensino digital oferece circuito gratuito de aulas ao vivo









22/03/21 - 15:23:21

O Master Digital – plataforma de ensino virtual do Colégio Master – liberou, de forma gratuita, um Circuito de Aulas ao vivo, durante toda esta semana de 22 a 26 de março. As aulas transmitidas serão das disciplinas de Física, Interpretação de Texto, Matemática e Biologia, em horários diversos. Para conferir a programação completa e se inscrever, basta acessar o site masterdigitalaju.com.br. Participe!

Medalhistas

Os estudantes do Colégio Master celebram mais uma conquista em olimpíadas de conhecimento. Desta vez, os alunos obtiveram destaque na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e também na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC)! Ao todo, foram quatro medalhas de Ouro, uma de Prata e cinco de Bronze na OBF, distribuídas entre estudantes do 9º ano do Fundamental II e 3ª série do Ensino Médio.

Voltado para a excelência na arte de ensinar, o Colégio Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

