SERGIPE COMEÇA A VACINAR IDOSOS COM 70 ANOS A MAIS A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA









22/03/21 - 16:51:14

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia na tarde desta terça-feira, 23, a distribuição para os 75 municípios sergipanos da nova remessa de vacinas contra a Covid-19 que chegou a Sergipe no último sábado, finalizando a entrega na quarta-feira. Foram 35.600 doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, e 21.750 da Oxford/AstraZeneca, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, são 57.350 doses que se destinam a idosos com 70 anos a mais, que começam a ser vacinados nesta mesma terça-feira pelos municípios menores, onde a logística é menos complexa e pelo fato de terem completado as etapas anteriores.

Com a garantia dada pelo Ministério da Saúde (MS) da estabilidade na entrega semanal de doses produzidas no Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) irá seguir recomendação do MS para o uso da totalidade das vacinas distribuídas para aplicação da primeira dose, permitindo assim ampliar ainda mais a vacinação. A decisão consta no Sétimo Informe Técnico, distribuído neste sábado, 20, aos estados. Assim, não será mais necessário fazer a reserva da segunda dose do imunizante do Butantan, como a pasta vinha orientando até então.

A enfermeira salientou que as vacinas serão aplicadas em primeira dose e reforçou a importância de os municípios atuarem com maior agilidade no processo de vacinação. “Quanto maior for à velocidade da vacinação, mais cedo concluímos as etapas e avançamos na campanha, estando prontos para continuar com o processo quando novas remessas de vacinas cheguem”, orientou.

Foto: Ascom/SES