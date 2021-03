Sergipe registra 19 mortes pela Covid-19 e mais de 1,3 mil casos nas últimas 24 horas









22/03/21 - 05:38:39

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 21, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.326 casos, três óbitos neste domingo e 16 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 165.916 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.276 morreram. Até o momento, 151.871 pacientes foram curados.

As 19 mortes foram: uma criança do sexo masculino, um mês, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 46 anos, de Tobias Barreto, com cardiopatia e portadora de síndrome de down; um homem, 67 anos, de Aracaju, ex tabagista com hipertensão; uma mulher, 69 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 68 anos, com doença renal crônica, de São Cristóvão; uma mulher, 73 anos, de Aracaju, com doença renal crônica; um homem, 65 anos, de Pirambu, com hipertensão e neoplasia; um homem, 67 anos, de Porto da Folha, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 53 anos, de Nossa Senhora da Glória, sem comorbidade; um homem, 50 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 62 anos, de Santa Luzia do Itanhy, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com cardiopatia; um homem, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 72 anos, de Boquim, com hipertensão, diabetes, neoplasia e derrame pleural; uma mulher, 72 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e dislipidemia; um homem, 56 anos, de Itabaiana, com hipertensão; um homem, 52 anos, de Propriá, com cardiopatia; um homem, 65 anos, de Nossa Senhora das Dores, com cardiopatia e diabetes.

Foram realizados 352.891 exames e 186.975 foram negativados. Estão internados 753 pacientes, sendo que no serviço público são 167 em leitos e UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/ pediatria e 182 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 354. Já nos leitos do serviço privado estão internados 173 pessoas na UTI adulta, nove na UTI neonatal/ pediatria e 217 em leitos clínicos, totalizando 399. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.756 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 107.920 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 103.864. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.304, sendo aplicadas 34.748 doses.