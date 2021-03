Vera Fischer retocou o loiro e mudou o corte de cabelo. A atriz publicou o resultado do novo visual em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira









22/03/21 - 21:11:45

“Amores, Fiquei um pouco mais loira… gostaram? Meu amado @costatto está sempre inovando, me acarinhando e me fazendo mais bonita. O cuidado com os cabelos é importante e saudável, mas tem que ser feito dentro das regras da pandemia. É essencial o uso de máscaras e nenhuma aglomeração é permitida. Obrigada pelo amor e respeito, meu grande amigo @costatto! Um bom início de semana pra todos e muitos beijos dessa sua Vera”, escreveu ela na legenda da publicação.

As fotos renderam muitos elogios à atriz: “Linda demais”, “Um total de 0 defeitos”, “Perfeitaaaa”, comentaram seguidoras.

Fonte/Foto: globo.com