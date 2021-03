Aracaju ampliará vacinação contra a covid-19 para idosos de 68 a 72 anos a partir desta 4ª









23/03/21 - 05:49:23

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou nesta segunda-feira, 22, que a capital sergipana avançará para uma nova etapa da campanha de vacinação contra a covid-19. De acordo com o gestor, a partir desta quarta-feira, 24, a Prefeitura passará a imunizar idosos de 68 a 72 anos, de forma escalonada, mediante cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde. A ampliação da faixa etária priorizada nesta fase será possível graças à chegada de 22 mil novas doses de vacinas, que serão entregues ao município nesta terça-feira, 23. Além dos idosos, profissionais de saúde cadastrados no Portal da Vacina também continuarão recebendo o imunizante.

Neste sentido, a vacinação na capital sergipana seguirá da seguinte forma: de quarta-feira, 24, até sábado, 27, serão vacinados os idosos de 71 e 72 anos, de acordo com o mês e ano do nascimento (veja a lista completa no final da matéria); de domingo, 28, até terça-feira, 29, será a vez dos idosos de 70 anos, respeitando o mesmo formato estabelecido; nos dias 31 de março e 1º de abril serão vacinados aqueles que têm 69 anos, e nos dias 2, 3 e 4 de abril, serão imunizados os idosos com 68 anos.

“Acabamos mais uma reunião e definimos as novas faixas etárias que serão vacinadas a partir de quarta-feira. Até amanhã, terça-feira, continuaremos imunizando os idosos de 73 anos, como tínhamos anunciado anteriormente. Pedimos àqueles que serão contemplados na próxima etapa, que fiquem atentos ao cronograma estabelecido, para não haver aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, pontos fixos e drive-thru. A vacinação acontecerá de forma escalonada, de acordo com o mês e ano de nascimento. Vamos divulgar massivamente para que todos fiquem cientes. Nosso objetivo é que todos tenham acesso, da melhor forma possível”, destacou Edvaldo, em suas redes sociais.

Para esta etapa, além de 32 Unidades Básicas de Saúde, o público poderá contar com o drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e oito pontos fixos. Assim como nas etapas anteriores, nos fins de semana, a vacinação ocorrerá no posto itinerante e, exclusivamente, em cinco UBS’s: Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco) Francisco Fonseca (no bairro 18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (no bairro Siqueira Campos); UBS José Calumby (no bairro Jardim Centenário); e Marx Carvalho (no bairro Ponto Novo).

Cronograma semanal

Já durante a semana, estão sendo disponibilizados oito pontos fixos, 32 Unidades Básicas de Saúde, o drive-thru e, para os profissionais da saúde, a Escola Municipal Presidente Vargas. Os pontos de apoio funcionam das 8h às 16h, nos seguintes locais: Emef Orlando Dantas, Emei Manoel Eugênio do Nascimento, Cras João Oliveira Sobral, Emef Juscelino Kubitschek, Escola Estadual Leite Neto. Oratório de Bebé, Escola Estadual Jornalista Paulo Costa e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Drive-thru

Para receber a primeira dose da vacina no drive-thru, é necessário realizar um cadastro, que pode ser feito através do link https://abre.ai/cadastrovacinaju. Ao acessar o portal, no site da Prefeitura, o usuário deve preencher um formulário com dados pessoais, como endereço, nome completo, local do trabalho, função, CPF e outros, seguido do anexo do comprovante dos documentos. A partir de 72 horas após o cadastro, o cidadão deve voltar ao link para conferir o código gerado. Com esse código em mãos (impresso ou no celular), ele pode se dirigir ao drive-thru.

Vacinação em Aracaju

Até esta segunda-feira, 22, Aracaju imunizou 44.474 pessoas, o que corresponde a 6,68% da população. Somente nesta segunda, foram vacinados 1.947 idosos de 73 anos, alcançando a meta de 80,4% para esse grupo. O cronograma para esta faixa etária se estende até esta terça-feira, 23.

Confira como ficará a vacinação dos idosos de 68 a 72 anos:

Quarta-feira, 24 de março – idosos com 72 anos nascidos entre janeiro e março de 1949 e entre abril e junho de 1948;

Quinta-feira, 25 de março – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1948;

Sexta-feira, 26 de março – idosos nascidos entre janeiro e março de 1950 e entre abril e junho de 1949;

Sábado, 27 de março – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1949;

Domingo, 28 de março – idosos com 70 anos, nascidos entre janeiro e março de 1951 e abril de 1950;

Segunda-feira, 29 de março – idosos nascidos em maio e agosto de 1950;

Terça-feira, 30 de março – idosos de 70 anos, nascidos entre setembro e dezembro de 1950;

Quarta-feira, 31 de março – idosos de 69 anos, nascidos entre janeiro e março de 1952, e abril e junho de 1951;

Quinta-feira, 1º de abril – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1951;

Sexta-feira, 2 de abril – idosos de 68 anos, nascidos entre janeiro e março de 1953, e abril de 1952;

Sábado, 3 de abril – idosos nascidos entre maio e agosto de 1952;

Domingo, 4 de abril – idosos nascidos entre setembro e dezembro de 1952.

Foto Ana Licia Menezes