Deputado propõe vacina para coveiros e profissionais de limpeza urbana









23/03/21 - 12:41:03

Que os profissionais de limpeza urbana e os coveiros sejam integrados no Plano de Imunização contra a COVID-19. Essa é a sugestão do deputado estadual Capitão Samuel (PSC), reivindicada por meio da Indicação de nº 77 de 2021. A matéria foi aprovada na manhã de hoje (23), durante a Sessão Extraordinária Mista.

De acordo com a justificativa do deputado, a propositura é de enorme relevância para a melhoria das condições de vida e saúde desses profissionais. “A atividade exercida por tais profissionais, de antemão, já é considerada essencial e se não forem tomadas as devidas precauções o risco de um surto é enorme. Eles sempre estão trabalhando em grupos, são transportados em grupo. E no caso dos coveiros e funcionários das funerárias, eles estão diretamente em contato com os corpos infectados pelo vírus mortal”, declarou.

Estradas

Outra indicação aprovada pelo parlamentar foi a de nº 76/2021. Capitão Samuel solicita ao Governo do Estado que seja feita a recuperação asfáltica do trecho que liga o município de Pedra Branca ao município de Malhador. Segundo o deputado, a situação do trecho é crítica.

Aprovadas por unanimidade, as indicações serão enviadas para o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, para providências.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Joel Luiz