HOMEM É ASSASSINADO COM CINCO TIROS EM HARAS NA ZONA DE EXPANSÃO









23/03/21 - 09:06:52

Um homem foi assassinado com pelo menos cinco tiros na manhã desta terça-feira (23) na rua Guachuma, no bairro Robalo, em Aracaju.

As primeiras informações são de que o homem identificado como Lenaldo Oliveira Correia, 47 anos, foi morto por dois homens que chegaram à pé no local do crime.

A polícia foi acionada e o corpo da vitima deverá ser recolhido pelo IML.

Foto redes sociais